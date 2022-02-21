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На кладбище в Новосибирске задержали осужденного, сбежавшего из колонии в 2019 году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Находившегося с лета 2019 года в розыске за побег из мест лишения свободы осужденного задержали на Заельцовском кладбище Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону в понедельник.

"19 февраля в результате отработки одной из информаций, полученной от бдительных граждан, сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН (...) был задержан осужденный Теньковский Дмитрий Викторович, находящийся в федеральном розыске. Осужденный был задержан на территории Заельцовского кладбища Новосибирска, где он мог продолжительное время скрываться от сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Теньковский самовольно покинул участок колонии-поселения при ФКУ ИК-3 регионального управления ФСИН в июне 2019 года, за что будет привлечен к ответственности по ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

После задержания осужденного доставили в отдел полиции №6 "Октябрьский" Новосибирска, он подозревается в совершении тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что до побега Теньковский был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В местах лишения свободы находился с июня 2011 года, срок его заключения истекал в сентябре 2020 года.

Новосибирск ФСИН

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