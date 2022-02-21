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В Томской области раскрыли убийство студентки 14-летней давности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Задержан подозреваемый в убийстве жительницы Северска, совершенном почти 15 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области задержали подозреваемого в убийстве девушки, которое было совершено в 2007 году", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По ее словам, 19-летняя жительница Северска пропала в конце июня 2007 года после празднования с однокурсниками завершения обучения. Девушка не вернулась домой и была объявлена в розыск как без вести пропавшая. Спустя некоторое время ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Томской области, тело девушки множественными ранениями головы обнаружили на обочине автодороги ТЭЦ-КПП "Гравкарьер". По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Пресс-служба МВД РФ отмечает, что сотрудники органов внутренних дел и следователи отработали несколько версий произошедшего, опросили знакомых погибшей, но установить обстоятельства ее смерти не удавалось.

В начале 2022 года полицейским поступила оперативная информация о возможной причастности к убийству одного из жителей Северска. "Граждане вспомнили, что после исчезновения девушки видели ориентировку с описанием ее внешности, одежды и вещей, среди которых был рюкзак характерной расцветки. Такой же рюкзак был замечен в салоне автомобиля одного из местных жителей", - сказала Волк.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, повредив одному из них руку.

Подозреваемый признался в совершении преступления. В настоящее время он арестован. Также решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

Томская область

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