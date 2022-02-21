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Нападение на композитора Колкера расследуют как покушение на убийство

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге по факту нападения на композитора Александра Колкера возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК), сообщили в пресс-службе СКР.

20 февраля днем 88-летнего музыканта ударили ножом в лифте в доме на набережной Черной речки.

В СК подтвердили, что по этому делу задержан подозреваемый 1975 года рождения, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и о мере пресечения. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального главка комитета Марине Парастаевой доложить ему о ходе следствия.

О задержании подозреваемого ранее сообщили в пресс-центре МВД России. Сообщалось, что это 46-летний житель Южно-Сахалинска, его задержали в хостеле.

Александр Колкер - известный советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он автор мюзилов, оперетт, рок-опер, музыки к спектаклям и таким фильмам, как "Хроники пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки". Его песни исполняли его жена Мария Пахоменко и многие другие известные исполнители - Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, известны песни "Карелия", "Туман", "Стоят девчконки", "Опять плывут куда-то корабли".

Александр Колкер Петербург МВД СКР Александр Бастрыкин

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