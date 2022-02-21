Задержан подозреваемый в нападении на композитора Александра Колкера

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в нападении с ножом на пенсионера в лифте дома, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось, что жертвой нападения стал 88-летний композитор Александр Колкер.

"В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение напавшего и по "горячим следам" задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", - сказала Волк.

Его доставили в полицию, чтобы выяснить мотив нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нападение было совершено днем 20 января в лифте дома на набережной Черной речки. Пострадавший заявил полиции, что неизвестный ранил его ножом. От госпитализации пенсионер отказался. Его имя в МВД не назвали. Источник "Интерфакса" сообщил, что это композитор Александр Колкер.

Колкер - известный советский и российский композитор-песенник, муж певицы Марии Пахоменко. Он писал мюзиклы, оперетты, музыку к спектаклям, рок-оперы ("Овод"). Он сочинил музыку к фильмам "Хроники пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки".

Известны его песни "Карелия" ("Долго будет Карелия сниться...), "Стоят девчонки" ("Потому что на десять девчонок..."), "Опять плывут куда-то корабли", "Туман", "Парень с Петроградской стороны". Его песни исполняли Мария Пахоменко, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, Иосиф Кобзон и многие другие.