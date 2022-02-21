Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 424 272 806+1 017 846

Задержан подозреваемый в нападении на композитора Александра Колкера

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в нападении с ножом на пенсионера в лифте дома, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось, что жертвой нападения стал 88-летний композитор Александр Колкер.

"В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение напавшего и по "горячим следам" задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", - сказала Волк.

Его доставили в полицию, чтобы выяснить мотив нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нападение было совершено днем 20 января в лифте дома на набережной Черной речки. Пострадавший заявил полиции, что неизвестный ранил его ножом. От госпитализации пенсионер отказался. Его имя в МВД не назвали. Источник "Интерфакса" сообщил, что это композитор Александр Колкер.

Колкер - известный советский и российский композитор-песенник, муж певицы Марии Пахоменко. Он писал мюзиклы, оперетты, музыку к спектаклям, рок-оперы ("Овод"). Он сочинил музыку к фильмам "Хроники пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки".

Известны его песни "Карелия" ("Долго будет Карелия сниться...), "Стоят девчонки" ("Потому что на десять девчонок..."), "Опять плывут куда-то корабли", "Туман", "Парень с Петроградской стороны". Его песни исполняли Мария Пахоменко, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, Иосиф Кобзон и многие другие.

Александр Колкер Петербург МВД

Новости

Саратовская область введет режим ЧС из-за ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР

Пензенская область ввела режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 февраля

Дипломатическое противостояние

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Экс-гендиректора Merlion задержали в рамках дела о фальсификации доказательств

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

Курская область третьей по счету объявила режим ЧС на фоне прибытия беженцев

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Что произошло за день: воскресенье, 20 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });