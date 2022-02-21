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Ульяновская область вводит режим ЧС из-за ситуации с беженцами из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Алексей Русских распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с размещением эвакуированных жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщается на сайте правительства региона.

"В Ульяновской области в связи с приемом беженцев из регионов Донбасса введён режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Глава региона сообщил, что 22 февраля в регион прибывает первая часть эвакуированных - более 600 человек, в основном это женщины с детьми и пожилые люди.

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"В Ульяновске для прибывающих развернуты восемь пунктов временного размещения на базе гостиничных комплексов и санаториев. Зарезервировано порядка 700 мест. По поручению губернатора в муниципальных образованиях Ульяновской области ведётся работа по организации дополнительных мест временного проживания граждан", - сказано в сообщении.

Также Русских поручил профильным ведомствам организовать оперативную транспортировку беженцев к местам временного пребывания, оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь, меры соцподдержки, обеспечить их питанием и вещами первой необходимости. Для детей предусмотрены свободные места в дошкольных учреждениях и возможности для организации учебного процесса.

Ранее регионы Поволжья заявили о готовности оказать помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Власти регионов сообщали, что могут разместить у себя от 500 до 2 тыс. человек, а также сформируют перечень вакансий для них. Также в некоторых городах организован сбор помощи беженцам.

Кроме того, Нижегородская область в выходные отправила в Ростов-на-Дону два грузовика с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донбасса.

Режим ЧС в связи с беженцами введен в нескольких регионах Поволжья: в Пензенской и Саратовской областях.

Первый поезд с 500 беженцами из ЛНР и ДНР в понедельник уже прибыл в Саратов. Для людей подготовлены санатории и детские лагеря в Саратове, Вольском, Марксовском и Энгельсском районах.

Ульяновская область Донбасс ДНР ЛНР

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