Более 61 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в РФ

Фото: Роман Демьяненко/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он отметил, что за сутки в другие субъекты РФ отправились девять железнодорожных составов.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.

Сейчас рассматриваются варианты по расширению числа российских регионов, которые будут принимать беженцев.