Ростовская область тратит 800 руб. в день на каждого беженца из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области используют средства резервного фонда на размещение и питание эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

"Сейчас эти расходы обеспечиваются за счет резервного фонда региона в размере 800 рублей на человека в сутки. Это федеральный норматив установлен. Средства сейчас расходуются, как я сказал, из регионального резервного фонда", - сказал Тюрин журналистам в понедельник.

В пресс-службе губернатора области уточнили, что эти расходы будут возмещены из федерального бюджета. Кроме того, поступает благотворительная помощь.

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 1,2 тысячи беженцев, заявления подали около 4 тысяч человек, добавил замминистра региональной политики.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. Беженцы прибывают в Ростовскую область. По последним данным МЧС, эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России. Семь субъектов в связи с этим ввели режим ЧС.