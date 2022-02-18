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Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Правительство выполнило это поручение о единовременных выплатах жителям ДНР и ЛНР

Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

"Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь, - продолжил Песков. - Также президент поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей".

Вскоре пресс-служба правительства сообщила, что осуществит единовременную выплату в 10 тысяч рублей жителям ЛНР и ДНР.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об экстренной эвакуации мирного населения в Россию из соображений безопасности. Эвакуация из Донецкой народной республики уже началась, сообщал корреспондент "Интерфакса". Песков сначала говорил, что он не в курсе происходящего. В мэриях городов Таганрог и Гуково говорили, что не получали запросов на прием беженцев, но в принципе готовы принять и разместить людей.

ДНР ЛНР МЧС Владимир Путин Ростовская область Василий Голубев Александр Чуприян

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