Путин собрал заседание Совбеза РФ для обсуждения ситуации в Донбассе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Темой внеочередного заседания Совета Безопасности РФ станет ситуация в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращения руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государственной думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики", - сказал он в начале совещания.

По его словам, "эти вопросы очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности мира вообще и на европейском континенте в частности".

Президент сообщил, что в ходе заседания с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, "который работает в сфере попыток договориться с Вашингтоном и Брюсселем о гарантиях безопасности".

Кроме того, выступит замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах в нормандском формате. "Я попросил его прийти и сделать сообщение о его оценках того, что происходит на переговорном треке по исполнению Минских соглашений", - сказал Путин.

"Потом дам слово каждому из вас. В конечном итоге мы должны решить, что дальше будем делать и как должны поступать исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день и исходя из наших оценок ее развития", - подчеркнул он.

Заседание Совета Безопасности проходит в очном формате.