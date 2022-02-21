Астраханская область из-за беженцев ввела режим повышенной готовности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Астраханской области готовят два пункта временного размещения беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в понедельник.

"Приняли решение ввести на территории Астраханской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы. Мы готовим два пункта временного размещения: это санаторно-оздоровительный лагерь "Астраханские зори" и Центр обучения, оздоровления и отдыха детей "Березка" в селе Яксатово", - написал Бабушкин в официальном аккаунте в инстаграме.

Глава региона провел выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осмотрел "Астраханские зори" и оценил степень готовности пункта принять соотечественников из Донбасса.

"Сейчас в "Астраханских зорях" проводят уборку и доделывают мелкий ремонт, к завтрашнему дню работы завершат. Лагерь обеспечен всем необходимым. Все прибывающие пройдут тестирование на коронавирус, им будет рекомендовано провести неделю на самоизоляции", - добавил Бабушкин.

По его словам, дошкольников планируется направить в детский сад в селе Атал, который открыли недавно. Дети постарше будут учиться в Яксатовской средней школе.

Также, по информации астраханского губернатора, готовится к открытию центр психологической помощи. Социальные службы организуют для переселенцев консультации по мерам социальной, медицинской, юридической и миграционной помощи.

Полиция и казаки обеспечат круглосуточное дежурство на территории пунктов временного размещения.

Как сообщалось, в Астраханской области открыты 20 пунктов приема гуманитарной помощи. Регион готовится принять около 250 беженцев и предоставить им места для временного проживания.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.