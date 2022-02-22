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Режим повышенной готовности введен в Тульской области из-за беженцев из Донбасса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU -Власти Тульской области ввели режим повышенной готовности из-за приема большой группы беженцев из Донбасса. Постановление опубликовано на портале правительства Тульской области.

Министерству труда и социальной защиты поручено организовать работу пунктов временного размещения для прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик. Доставку беженцев поручено организовать министерству транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ранее сообщалось, что Тульская область во вторник планирует принять 1,5 тыс. беженцев, 90% прибывающих - дети и женщины. Планируется, что первая группа беженцев прибудет в Тулу двумя железнодорожными поездами 22 февраля с 15 до 19 часов.

Всего будет организовано 18 пунктов временного размещения в девяти муниципальных образованиях региона.

Создан оперативный штаб на базе МЧС, где будут решать вопросы финансирования, размещения и оказания всесторонней помощи прибывающим. Беженцам окажут психологическую, гуманитарную и медицинскую помощь.

Тульская область Донбасс

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