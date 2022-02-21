Путин назвал Ленина архитектором Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам назвал Владимира Ленина архитектором Украины.

"В результате большевистской политики возникла Советская Украина. Которую можно с полным основанием назвать Украина имени В.И. Ленина. Он ее автор и архитектор, есть документы. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину, это у них декоммунизация называется", - заявил Путин.

Он добавил, что Россия готова показать настоящую "декоммунизацию" украинским властям, сносящим памятники Ленину, который включил Донбасс в состав этой страны.

"Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", - продолжил он.