Путин заявил, что России приходится защищать себя, как во времена Петра I

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - России приходится бороться и защищать себя, и так было столетиями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что нам приходится защищать себя, бороться - это очевидные вещи. Вот сейчас мы были на выставке, посвящённой 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Приходишь к этому осознанию, пониманию. Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал... Ничего не отторгал: он возвращал. Да, а как? Так и есть", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.

Он напомнил, что когда Пётр заложил новую северную столицу, ни одна из европейских стран не признавала эту территорию российской. "Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков, наряду с финно-угорскими народами, жили славяне", - напомнил Путин.

Это же касается и региона Нарвы, добавил он. "Чего он полез-то туда? Возвращать. (...) Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что базовые ценности (суверенитета) составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", - сказал Путин.

Среди основных составляющих суверенитета страны президент РФ назвал военно-политическую, экономическую, технологическую и общественную части.

"Общественный суверенитет, что я имею в виду: это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, языку, народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет консолидации - и все будет рассыпаться", - сказал Путин.