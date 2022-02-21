Президент РФ заявил, что Киев готовит расправу над УПЦ Московского патриархата

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Украины продолжают преследовать прихожан и духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью московского патриархата", - сказал он в обращении к гражданам России.

Путин заявил, что это - не эмоциональная, а основанная на документах оценка.

"Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагирует на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих", - продолжил он.

"Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви московского патриархата", - добавил Путин.