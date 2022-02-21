Президент РФ заявил, что Киев готовит расправу над УПЦ Московского патриархата
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Украины продолжают преследовать прихожан и духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью московского патриархата", - сказал он в обращении к гражданам России.
Путин заявил, что это - не эмоциональная, а основанная на документах оценка.
"Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагирует на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих", - продолжил он.
"Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви московского патриархата", - добавил Путин.
15 декабря 2018 года в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур, - Православной церкви Украины (ПЦУ).
6 января 2019 года Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии.
УПЦ МП не признает новую церковь и не признавала Киевский патриархат Филарета, который был предан анафеме еще в 1990-е годы.