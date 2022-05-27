Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Собор Украинской православной церкви, прошедший в пятницу в Киеве, выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на Украине и принял изменения в устав УПЦ, которые означают ее полную самостоятельность.

Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, "свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости" церкви, говорится в постановлении Собора УПЦ, опубликованном на ее сайте.

Собор также обратился к российским властям с просьбой продолжать переговорный процесс.

На период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют, Собор предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Синода или главы УПЦ, с последующим, при восстановлении такой возможности, информированием священноначалия.

Среди прочего Собор поставил задачу не оставлять без духовной опеки 6 млн граждан Украины, покинувших страну за последние три месяца.

Раскол в украинском православии

Касаясь проблемы раскола в украинском православии, участники Собора выразили надежду на его преодоление, оговорив условия, без которых такой диалог будет невозможен. Первое среди условий - прекращение захвата храмов и принудительного перевода приходов УПЦ в неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Собор УПЦ также обращает внимание ПЦУ на ее фактическую зависимость от Константинопольского патриархата и на то, что канонический статус ПЦУ "значительно уступает" свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены уставом УПЦ.

Кроме того, Собор считает важным решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, где в настоящее время отсутствует апостольское преемство епископов.

"Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты", - сказано в постановлении.