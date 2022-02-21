Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин во время обращения Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Трансляция церемонии из Кремля ведется телеканалом "Россия-24" (ВГТРК). В церемонии принимают участие главы ЛНР и ДНР.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сказал Путин в ходе своего телеобращения.

"Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", - добавил он.

Путин заявил, что "Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины". "Все эти годы (Россия) настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций СБ ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, закрепивших Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно", - сказал он.

"Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью - порождение государственного переворота 2014 года. Те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения вопроса Донбасса кроме военного", - добавил Путин.

По словам президента, "правящая в Киеве верхушка постоянно заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта" и не заинтересована в мирном разрешении ситуации.

"Напротив (она) вновь пытается организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-2015 годах. Чем закончились тогда эти авантюры, мы помним", - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас не обходится ни одного дня без обстрелов населенных пунктов Донбасса, используются ударные беспилотники, тяжелая техника, ракеты, артиллерия и системы залпового огня.

"Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми включая детей, женщин, стариков не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно. А так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозвано объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать. Как будто и нет этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 млн человек", - сказал Путин.