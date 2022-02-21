Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 509 979+1 255 019

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин во время обращения
Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Трансляция церемонии из Кремля ведется телеканалом "Россия-24" (ВГТРК). В церемонии принимают участие главы ЛНР и ДНР.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сказал Путин в ходе своего телеобращения.

"Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", - добавил он.

Путин заявил, что "Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины". "Все эти годы (Россия) настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций СБ ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, закрепивших Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно", - сказал он.

"Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью - порождение государственного переворота 2014 года. Те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения вопроса Донбасса кроме военного", - добавил Путин.

По словам президента, "правящая в Киеве верхушка постоянно заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта" и не заинтересована в мирном разрешении ситуации.

"Напротив (она) вновь пытается организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-2015 годах. Чем закончились тогда эти авантюры, мы помним", - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас не обходится ни одного дня без обстрелов населенных пунктов Донбасса, используются ударные беспилотники, тяжелая техника, ракеты, артиллерия и системы залпового огня.

"Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми включая детей, женщин, стариков не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно. А так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозвано объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать. Как будто и нет этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 млн человек", - сказал Путин.

Обострение ситуации в Донбассе

12
В пятницу, 18 февраля, руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасности19 февраля в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 летНесколько тысяч добровольцев пришли в пункты сбора в ДНРДНР и ЛНР сообщают об интенсивных обстрелах со стороны украинских военных. На фото: поврежденный в результате взрыва автомобиль в центре Донецка.В ночь 19 февраля в черте Луганска был взорван газопровод. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.21 февраля глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 летВ Донецке для эвакуации людей привлекли муниципальный транспортДля эвакуации граждан со станции города Иловайска отправляются пассажирские составыБеженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую областьСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дниВ ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за суткиЖителей Донецка и ближайших к нему городов призывают не выходить из домов
В пятницу, 18 февраля, руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасности
Владимир Путин ЛНР ДНР

Новости

Федеральное собрание РФ закрепит решение Путина о признании ДНР и ЛНР во вторник

Президент РФ подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР

Путин считает предрешенным вступление Украины в НАТО

Путин считает предрешенным вступление Украины в НАТО

Путин пообещал покарать виновных за трагедию в Одессе

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией на Донбассе. Текст

Путин назвал Ленина архитектором Украины

Президент РФ обратился к россиянам в связи с ситуацией на Донбассе

Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР

Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании ДНР/ЛНР

Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании ДНР/ЛНР

Путин выступит с обращением к россиянам в ближайшее время

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });