Путин назвал морской центр в Очакове угрозой Черноморскому флоту

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Построенный америкацами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, в том числе применение оружия высокой точности в отношении Черноморского флота и инфраструктуры России на побережье, заявил в обращении к россиянам президент Владимир Путин.

По его словам, "в свое время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы". "Мы всегда будем помнить об этом", - сказал глава государства.

"Повторю, сегодня такой центр уже построен в Очакове", - сказал он.

Президент напомнил, что в XVIII веке за Очаков "сражались солдаты Александра Суворова, благодаря их мужеству он вошел в состав России".

"Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия", - сказал Путин.

"Сейчас же эти вехи истории пытаются придать забвению, как и имена государственных и военных деятелей Российской Империи, без чьих трудов не было у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что ту скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны", - сказал Путин.

Он отметил, что статья 17 Конституции Украины "не допускает размещения на её территории иностранных военных баз".

"Но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные военные базы. Просто назвали базы "миссии", и дело в шляпе", - подчеркнул глава государства.

В обращении президент рассказал о своем вопросе о возможности для России вступить в НАТО и напомнил о деятельности США и альянса, направленной на сдерживание России. Он также отметил, что планы Украины вступить в НАТО представляют для России прямую угрозу безопасности.