Журнал о поэзии оштрафован на 35 тысяч рублей за цитату из письма Тургенева

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ФАКС-ЮГ - Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал журнал о поэзии Prosodia и его главного редактора Владимира Козлова за нецензурное слово в опубликованной цитате из письма Ивана Тургенева Александру Герцену. Об этом Козлов сообщил в фейсбуке.

Журналисту суд назначил административный штраф в 5000 рублей, а юридическому лицу – АНО "Инновационные гуманитарные проекты", которому принадлежит свидетельство о регистрации prosodia.ru, - штраф в 30 тысяч рублей.

По словам Козлова, управление Роскомнадзора по Ростовской области в суде также предлагало обойтись предупреждением и не назначать штрафы.

"У нас есть несколько дней подумать, стоит ли связываться с апелляцией", - отметил главный редактор Prosodia.

Поводом для претензий Роскомнадзора стал отрывок из письма Тургенева, в котором был синоним к слову "ублюдок" в значении "внебрачный ребенок". В материалах для суда РКН сослался на словари, в которых указано, что слово нужно относить к нецензурным.

Проект Prosodia существует в двух версиях: сайт для широкого читателя и журнал для литературного сообщества, который выходит раз в полгода. Издание работает для совершеннолетней аудитории, и соответствующее уведомление есть на сайте.