Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 509 979+1 255 019

Журнал о поэзии оштрафован на 35 тысяч рублей за цитату из письма Тургенева

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ФАКС-ЮГ - Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал журнал о поэзии Prosodia и его главного редактора Владимира Козлова за нецензурное слово в опубликованной цитате из письма Ивана Тургенева Александру Герцену. Об этом Козлов сообщил в фейсбуке.

Журналисту суд назначил административный штраф в 5000 рублей, а юридическому лицу – АНО "Инновационные гуманитарные проекты", которому принадлежит свидетельство о регистрации prosodia.ru, - штраф в 30 тысяч рублей.

По словам Козлова, управление Роскомнадзора по Ростовской области в суде также предлагало обойтись предупреждением и не назначать штрафы.

"У нас есть несколько дней подумать, стоит ли связываться с апелляцией", - отметил главный редактор Prosodia.

Поводом для претензий Роскомнадзора стал отрывок из письма Тургенева, в котором был синоним к слову "ублюдок" в значении "внебрачный ребенок". В материалах для суда РКН сослался на словари, в которых указано, что слово нужно относить к нецензурным.

Проект Prosodia существует в двух версиях: сайт для широкого читателя и журнал для литературного сообщества, который выходит раз в полгода. Издание работает для совершеннолетней аудитории, и соответствующее уведомление есть на сайте.

Ростовская область Роскомнадзор Иван Тургенев Александр Герцен Владимир Козлов Prosodia

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 22 февраля

Россия поможет ДНР и ЛНР охранять их границы

Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Федеральное собрание РФ закрепит решение Путина о признании ДНР и ЛНР во вторник

Президент РФ подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Путин считает предрешенным вступление Украины в НАТО

Путин считает предрешенным вступление Украины в НАТО

Путин пообещал покарать виновных за трагедию в Одессе

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией на Донбассе. Текст

Путин назвал Ленина архитектором Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });