Главного редактора издания о поэзии вызвали в суд за цитату Тургенева

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило в суд протокол на издание о поэзии Prosodia за цитату отрывка из письма Ивана Тургенева, сообщил в фейсбуке главный редактор Prosodia Владимир Козлов.

По его словам, поводом для привлечения СМИ к ответственности стало слово, которое РКН считает матерным, а редакция - нет. Он добавил, что суд назначен на 21 февраля и ему, его изданию и коммерческой фирме, управляющей проектом, грозят "непосильные штрафы".

Претензии Роскомнадзора вызвала цитата из письма Тургенева Герцену в новости о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева. Как пишет Козлов, там писатель употребил слово, синонимичное слову "ублюдок", в значении "внебрачный ребенок".

В протоколе РКН приводит ссылки на ряд словарей, доказывающих, что слово нужно относить к матерным. Также в протоколе говорится, что редакция не предоставила никаких объяснений.

Козлов заявил, что "объяснения были предоставлены в трех формах - по телефону курирующему сотруднику, лично главным редактором и моим официальным письмом на указанную в управлении почту". В РКН ему по телефону подтвердили, что никаких объяснений от Prosodia не получали.

При этом он напомнил, что издание работает для совершеннолетней аудитории и соответствующее уведомление есть на сайте. Он намерен в суде отстаивать позицию редакции.

"Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Впредь готовы быть аккуратнее в этом вопросе", - добавил он.