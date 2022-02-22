МИД Украины призвал к немедленному принятию санкций в отношении России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости немедленного введения западными странами санкций в отношении России.

"Наша позиция четкая: надо применять санкции против России. Время настало", - сказал Кулеба в видеообращении из Вашингтона во вторник.

Он отметил, что "провел несколько телефонных разговоров: с госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, руководителем внешней политики ЕС". "Ключевая тема была санкции, здесь нечего скрывать. Сейчас главное - это когда и какие санкции против РФ будут применены", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина созывает все возможные международные форматы, международные заседания, настаивает на проведении саммитов, применении всех международных механизмов для сдерживания России.

"Мы все прекрасно понимаем, что происходит и как Россия нас провоцирует. Мы сейчас должны проявить мудрость, выдержку, чтобы предотвратить развертывание вооруженного противостояния", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кроме того, по его словам, "есть еще стратегическая задача - это поиск выгодного решения, выгодного Украине, в сложившейся ситуации".

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.