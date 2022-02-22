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Признание ДНР и ЛНР затормозило продажи туров за рубеж

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Продажи туров за рубеж затормозились после заявления президента Владимира Путина о признании республик Донбасса, но туроператоры рассчитывают, что спад продаж не будет долговременным, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Напряженность на границе не может не отражаться на настроениях туристов. За последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25%, причем спад происходит как на юге России, так и в Петербурге и Москве, путешественники опасаются выезжать за рубеж, боятся закрытия Турции, так как не совсем ясна позиция властей страны в этом политическом вопросе", - сказала она.

В складывающейся ситуации прогнозировать становится все труднее, однако бизнес надеется, что спад продаж будет временным.

"Через два-три дня туристы адаптируются к ситуации, как это бывало уже не раз. Если, конечно, не будет эскалации", - объяснила Тюрина.

По ее данным, во многих турагентствах, напротив, никакой напряженности не чувствуют.

Тем не менее, в случае обострения ситуации представители туриндустрии не исключают появления новых препон для путешествий российских туристов: сложности с получением европейских виз, проблемы с международными платежными системами, ослабление рубля и, вследствие этого, подорожание туров.

РСТ Ирина Тюрина ДНР ЛНР Турция Петербург Москва

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