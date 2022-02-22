Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании во вторник единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками.

Законы о ратификации должны вступить в силу с момента официальной публикации.

Договоры РФ с ЛНР и ДНР предусматривают, что стороны заключают их на 10 лет с автоматическим продлением, при этом документы подразумевают последующее заключение отдельных договоров в разных сферах - от военной и научно-технической до социальной.

Тексты двухсторонних договоров России с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.

Отдельной статьей оговаривается, что стороны уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ РФ и ЛНР/ДНР, при этом охрана государственной границы республик будет осуществляться "совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности".

Поддержание мира

Другой статьей прямо прописывается, что в целях обеспечения безопасности, мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. Условия и порядок реализации такого права будут определяться в каждом конкретном случае отдельными соглашениями.

Согласно пояснительным запискам к ратификационным законам, договоры с ЛНР и ДНР создают правовую основу для пребывания на территории республик российских воинских формирований, "присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности сторон".

Кроме того, фиксируется обязательство сторон оказывать друг другу помощь в случае, если другая сторона становится объектом нападения.

Документы, гражданство и финансовая система

На территории каждой из договаривающихся сторон признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой стороны.

Кроме того, отдельной статьей установлено, что граждане республик могут иметь гражданство РФ и наоборот. При этом в целях урегулирования вопросов двойного гражданства РФ заключит с ЛНР-ДНР отдельное соглашение.

Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль.

Экономическое сотрудничество

Кроме того, отдельной статьей в договорах устанавливается, что договаривающиеся стороны "стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции и в этих целях будут развивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций".

При этом в торгово-экономических отношениях стороны обязуются предоставлять друг другу режим не менее благоприятный, чем предоставляется любому третьему государству, договариваются о широком обмене экономической информацией. Торгово-экономическое, научно-техническое и другие направления сотрудничества, согласно документам, будут предметом отдельных соглашений между РФ и республиками.