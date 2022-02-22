В МИД РФ заявили, что Москва пока не планирует вводить войска в ЛДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона пока не планирует вводить войска на территории республик Донбасса, окажет им военную помощь, если возникнет угроза, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это предусмотрено договорами", - сказал он, комментируя оказание военной помощи ДНР и ЛНР.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в таком случае это значить прямое боестолкновение между РФ и Украиной, Руденко сказал: "Давайте не будем спекулировать. Пока никто никуда не собирается ничего вводить".

"Если будет у нас угроза, тогда мы, конечно, окажем содействие в соответствии с договором, который ратифицирован", - пояснил он.

Ранее во вторник Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками.