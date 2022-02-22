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Mercedes отзовет в РФ более 11 тыс. машин из-за проблем с системой охлаждения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российское подразделение Mercedes-Benz – АО "Мерседес-Бенц РУС" – отзывает в России 11 673 автомобиля, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz CLS (тип 257), E-Class (тип 213), GLC (тип 253), GLE (тип 167), GLS (тип 167), S-Class (тип 223), реализованных с 2018 по 2021 гг.

Причина отзыва: насос системы охлаждения с вакуумным управлением "может иметь негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром".

Подразделение Mercedes-Benz обещает сообщить владельцам машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр. На всех автомобилях обновят программное обеспечение для насоса системы охлаждения, а также заменят электрический переключающий клапан. Для владельцев ремонт будет бесплатным.

Mercedes-Benz Росстандарт

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