Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Голосование по вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты РФ в связи с поступлением в СФ обращения президента с просьбой дать согласие на использование ВС РФ за пределами России. Решение было принято единогласно.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Президент РФ сам определит срок пребывания ВС РФ за пределами России, общую их численность, районы действий и задачи. Такие пункты содержатся в проекте постановления СФ, сообщил глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

Реакция на согласие использования ВС РФ за рубежом

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил на заседании, что это связано с тем, что ситуация в Донбассе обостряется и Россия должна взять жителей под свою защиту.

Спикер палаты Валентина Матвиенко подтвердила, что это решение должно помочь избежать войны в регионе.

"Принятие сегодня решения Советом Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил направлено на установление мира на Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Это единственно верное долгосрочное решение, которое возвращает надежду на мир, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. "Совершенно точно это решение преследует только одну цель - не допустить той самой крупномасштабной войны, о которой, очевидно, мечтали бы и в Киеве, и за пределами нынешней Украины(...) Хотят ли русские войны? Мы, конечно же, не хотим войны", - отметил сенатор.

Вице-спикер СФ Юрий Воробьев заявил, что дача согласия на использование Вооруженных Сил РФ за рубежом не означает автоматически, что они будут применены, это превентивная мера для сохранения мира. "Далеко не всегда применение вооруженных сил за пределами РФ является силовой операцией. Очень часто их применение как раз приносит мир, и мы рассчитываем на это", - сказал Воробьев.