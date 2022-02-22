Что произошло за день: вторник, 22 февраля

Ратификация договоров между РФ и ЛДНР, согласие на использование ВС РФ за рубежом и новые санкции Запада против России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Законы о ратификации договоров о дружбе между РФ и ЛДНР подписаны президентом. Госдума и Совет Федерации единогласно их приняли. После завершения голосования депутаты Госдумы аплодировали стоя.

- Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом. Президент сам определит срок пребывания Вооруженных сил за пределами России, общую их численность, районы действий и задачи. В Минобороны напомнили, что ситуация в Донбассе обостряется и РФ должна взять жителей региона под свою защиту.

- Запад отреагировал санкциями на ратификацию договоров с ДНР и ЛНР. Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов. Санкции ЕС призваны ограничить доступ российских властей на европейские рынки капитала. Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока 2".

- Власти РФ отложили решение вопроса о том, в каких границах признавать республики Донбасса. В Кремле заявили о признании ДНР и ЛНР в границах, в которых они были провозглашены. Глава ДНР напомнил, что не все прописанные в конституциях территории контролируются властями республик. Путин выразил надежду, что "все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров". В МИД РФ отметили, что это "вопрос будущего" и его не решить за час.

- Верховная рада призвала другие страны не признавать независимость ЛНР и ДНР. Народные депутаты зарегистрировали проекты постановлений о разрыве дипотношений с Россией и введении военного положения в ЛДНР. Временный поверенный в делах Украины отозван из России для консультаций. Глава МИД Украины отметил, что разрывать дипотношения с РФ надо было еще в 2014 г.

- Решение ограничить наценки на ряд продуктов могут принять до конца недели. Власти РФ совместно с торговыми сетями обсуждают возможность добровольных ограничений наценок на отдельные группы социально значимых товаров.

- Еще две IT-компании приступили к исполнению закона о "приземлении" в РФ. Meta и Zoom открыли личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.