Границу России пересекли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Девочка из числа эвакуированных граждан ДНР во дворце спорта в Таганроге Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Более 96 тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик въехали в Россию в ходе эвакуации, они располагаются в 12 субъектах, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян на совещании "Единой России" по вопросу помощи беженцам с Донбасса.

По его словам, список регионов, принимающих беженцев, "безусловно, будет расширяться".

Чуприян отметил, что руководство ЛНР и ДНР предупредило Россию о возможном увеличении числа беженцев до 500 тысяч человек при ухудшении ситуации в республиках.

"Вводные идут каждый день. Мы не знаем, как ситуация будет происходить, сейчас чуть меньше поток (беженцев - ИФ) в количественном составе мы фиксируем, но если оперативная обстановка ухудшится, то два главы (ДНР и ЛНР - ИФ) написали на меня письма вот сюда в штаб, что в случае ухудшения оперативной обстановки количество эвакуированных людей будет полмиллиона", - сказал он.

Врио министра также сообщил, что 74 субъекта РФ подтвердили готовность принять беженцев, пока работа ведется с 48 субъектами - до Урала, поскольку дальше возникнут проблемы с логистикой.

"Но я благодарен всем губернаторам, которые откликнулись, практически вся страна, идет полное понимание. И это немаловажно отметить", - сказал Чуприян.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал журналистам в среду, то в каждом из регионов, принимающих беженцев, должны быть резервные фонды для поддержки прибывающих людей.

"Мы объявили и сбор денежных средств. Мы делаем это для того, чтобы резервные фонды были в каждом регионе, где открыты ПВР, где принимают беженцев", - заявил он, отметив, что будет продолжен и сбор гуманитарной помощи.

Между тем в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области сообщили, что за сутки через пункты пропуска прошли более 15 тысяч жителей ЛНР и ДНР.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Беженцев принимает Ростовская область. В настоящее время в регионе действует 125 пунктов временного размещения. На утро 23 февраля в них находились свыше 6,8 тыс. беженцев, в том числе, 3,4 тыс. детей. Наибольшее число пунктов распложено в Неклиновском районе. Помимо стационарных пунктов размещения, созданных на базе гостиниц, лагерей и баз отдыха, действуют временные. В местах пропуска через границу и железнодорожных станциях развернуто 9 городков жизнеобеспечения на 800 человек.

Из Ростовской области беженцев начали перенаправлять в другие регионы России.

Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому