Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 427 817 265+1 875 119

Границу России пересекли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Границу России пересекли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР
Девочка из числа эвакуированных граждан ДНР во дворце спорта в Таганроге
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Более 96 тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик въехали в Россию в ходе эвакуации, они располагаются в 12 субъектах, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян на совещании "Единой России" по вопросу помощи беженцам с Донбасса.

По его словам, список регионов, принимающих беженцев, "безусловно, будет расширяться".

Чуприян отметил, что руководство ЛНР и ДНР предупредило Россию о возможном увеличении числа беженцев до 500 тысяч человек при ухудшении ситуации в республиках.

"Вводные идут каждый день. Мы не знаем, как ситуация будет происходить, сейчас чуть меньше поток (беженцев - ИФ) в количественном составе мы фиксируем, но если оперативная обстановка ухудшится, то два главы (ДНР и ЛНР - ИФ) написали на меня письма вот сюда в штаб, что в случае ухудшения оперативной обстановки количество эвакуированных людей будет полмиллиона", - сказал он.

Врио министра также сообщил, что 74 субъекта РФ подтвердили готовность принять беженцев, пока работа ведется с 48 субъектами - до Урала, поскольку дальше возникнут проблемы с логистикой.

"Но я благодарен всем губернаторам, которые откликнулись, практически вся страна, идет полное понимание. И это немаловажно отметить", - сказал Чуприян.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал журналистам в среду, то в каждом из регионов, принимающих беженцев, должны быть резервные фонды для поддержки прибывающих людей.

"Мы объявили и сбор денежных средств. Мы делаем это для того, чтобы резервные фонды были в каждом регионе, где открыты ПВР, где принимают беженцев", - заявил он, отметив, что будет продолжен и сбор гуманитарной помощи.

Между тем в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области сообщили, что за сутки через пункты пропуска прошли более 15 тысяч жителей ЛНР и ДНР.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Беженцев принимает Ростовская область. В настоящее время в регионе действует 125 пунктов временного размещения. На утро 23 февраля в них находились свыше 6,8 тыс. беженцев, в том числе, 3,4 тыс. детей. Наибольшее число пунктов распложено в Неклиновском районе. Помимо стационарных пунктов размещения, созданных на базе гостиниц, лагерей и баз отдыха, действуют временные. В местах пропуска через границу и железнодорожных станциях развернуто 9 городков жизнеобеспечения на 800 человек.

Из Ростовской области беженцев начали перенаправлять в другие регионы России.

Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

15
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с РоссиейВ Донецке заявили об обстреле пяти населенных пунктов ДНР с начала суток 22 февраля. На фото: мужчина в разрушенном в результате обстрела доме в Донецке.У банкоматов Центрального республиканского банка в Донецке образовались очереди. Банк временно ограничил выдачу наличных, суточный лимит по одной карте составляет 10 тысяч рублей.В Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, чтобы отпраздновать признание независимости ДНР и ЛНР РоссиейВечером 21 февраля президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики21 февраля. В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки.21 февраля. Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.20 февраля. Беженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую область.19 февраля. В ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет19 февраля. В Донецке для эвакуации людей привлекли муниципальный транспорт. Для эвакуации граждан со станции города Иловайска отправляются пассажирские составы.19 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.18 февраля. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасностиВ ночь 19 февраля в черте Луганска был взорван газопровод. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.18 февраля. ДНР и ЛНР сообщают об интенсивных обстрелах со стороны украинских военных. На фото: поврежденный в результате взрыва автомобиль в центре Донецка.18 февраля. Жителей Донецка и ближайших к нему городов призывают не выходить из домов.
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
ДНР ЛНР Украина

Новости

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Крым подготовил иск к Украине на 150 млрд руб. по водной блокаде полуострова

В РФ для беженцев из Донбасса подготовили 656 пунктов временного размещения

В компании Пригожина не исключили его попадание в список санкций ЕС по Донбассу

Армения не будет признавать ДНР и ЛНР

Более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионов

Более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионов

Клиенты Промсвязьбанка не смогут использовать карты банка в странах, объявивших санкции

В комитете Думы пообещали ответ на санкции ЕС против 351 депутата

Что произошло за день: вторник, 22 февраля

Путин заявил, что территория ЛНР и ДНР проходит по границе областей Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });