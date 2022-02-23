Наблюдатели СЦКК попали под минометный обстрел в ДНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Под минометный обстрел в Донецкой народной республике попали наблюдатели Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня и ремонтная бригада энергетиков, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"Наблюдательная группа Представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВСУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.

О пострадавших пока не сообщается.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.