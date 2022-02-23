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В РФ для беженцев из Донбасса подготовили 656 пунктов временного размещения

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В 47 субъектах России подготовили пункты временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса, сообщает в среду пресс-служба МЧС РФ.

"В Российской Федерации продолжается размещение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Республик. На территории 12 субъектов РФ в 230 ПВР размещено более 17 тысяч человек. Всего в 47 субъектах Российской Федерации подготовлено 656 пунктов временного размещения общей вместимостью более 58 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток шестью железнодорожными составами в Московскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую и Пензенскую области доставлены более 3,6 тыс. человек.

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Как уточняется в сообщении, на данный момент два железнодорожных состава следуют в Республику Мордовия и Московскую область, формируются еще два состава в Самарскую и Кировскую области.

Ранее сообщалось, что общее число эвакуированных из ДНР и ЛНР в Россию на текущий момент оценивается российскими властями в 96 тыс. человек.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что руководство Луганской и Донецкой народных республик предупредило РФ о возможном увеличении числа беженцев до 500 тыс. человек при ухудшении ситуации в республиках.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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МЧС РФ Донбасс ДНР ЛНР

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