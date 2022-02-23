Рогозин выразил надежду на продолжение сотрудничества с США в космосе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что обострение отношений между Россией и США не повлияет на сотрудничество в космической сфере.

"Надеюсь, все успокоятся, и совместная работа продолжится", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Рогозин также отметил, что в НАСА не указывали на желание приостановить переговоры по продлению работы Международной космической станции и возобновлению перекрестных полетов.