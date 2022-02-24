Рогозин заявил, что сотрудничество РФ и США необходимо для безопасной эксплуатации МКС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС, в случае его прекращения станция может сойти с орбиты, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай", - сообщил Рогозин в Telegram.

"Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши", - заявил Рогозин.

Он отметил, что коррекция орбиты станции производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".

Глава "Роскосмоса" также заявил, что новые санкции со стороны США не нанесут сильного вреда российской космической отрасли.

"Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя", - сообщил Рогозин в Telegram.

Ранее в четверг в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрёстных полетах с США также продолжается.