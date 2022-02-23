Роскомнадзор составил на "Эхо Москвы" протокол из-за передачи об украинском языке

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил в отношении "Эхо Москвы" протокол об административном правонарушении за нарушение лицензии из-за передачи об украинской культуре и украинском языке, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Получили административный протокол от Роскомнадзора за якобы нарушение лицензии так как (по их мнению) передача "Що там у них" идет на украинском языке", - написал он в телеграм-канале.

Протокол будет обжалован. "Будем оспаривать в суде - это передача об украинском языке и украинской культуре", - отметил Венедиктов.

Указанная передача выходит еженедельно на "Эхо Москвы" с конца июня 2017 года.