Что произошло за день: среда, 23 февраля

Санкции ЕС против России, обвал рубля, спущенный флаг над посольством РФ в Киеве и предотвращение теракта в Крыму

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС принял санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Ограничения будут введены против 351 депутата Госдумы и еще 27 высокопоставленных лиц и организаций. Также предусмотрен "секторальный запрет на финансирование РФ, ее руководства и Центробанка". Брюссель призвал Москву отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам в нормандском формате и в рамках трехсторонней контактной группы.

- Над посольством РФ в Киеве спустили флаг. Об этом сообщил корреспондент агентства. Ранее МИД РФ сообщил об эвакуации дипломатов и их семей.

- Доллар и евро подорожали к уровню закрытия предыдущего дня более чем на 2 рубля. Курс доллара США составил 80,845 руб. в 19:00, евро к этому моменту стоил 91,5075 руб. На пике роста доллар локально превышал 81 рубль впервые с 23 марта 2020 года.

- На Украине решили ввести чрезвычайное положение. Текст указа президента опубликован на сайте Верховной рады. Он вступит в силу лишь при условии поддержки со стороны депутатов. Согласно документу, режим ЧП вводится с полуночи 24 февраля на 30 суток в Киеве и 22 областях Украины, кроме Донецкой и Луганской.

- Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел в пригороде Донецка. Момент происшествия был снят на камеру. О пострадавших не сообщалось.

- В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19. Заболели еще 137 642 человека, из них в Москве - 5 664, в Петербурге - 9 794.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму. По данным службы, шестеро сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" готовили взрыв в православном храме.

- Роскомнадзор составил протокол в отношении "Эха Москвы". Главный редактор станции Алексей Венедиктов заявил, что регулятор усмотрел нарушение лицензии, так как, по его оценке, передача "Що там у них" транслируется на украинском языке. Передача выходит еженедельно на "Эхо Москвы" с конца июня 2017 года.

- Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Он обыграл представителя Южной Кореи Сунву Квона. Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал, таким образом, Рублев остался единственным россиянином на турнире в одиночном разряде.