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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Усиленные подразделения ДПС работают на дороге, ведущей от Ростова-на-Дону в аэропорт "Платов" и на границу с Украиной, сообщает корреспондент телеканала "Россия - 24".

"Лучше в ростовский аэропорт сейчас не ехать. На трассе в сторону аэропорта и границы (с Украиной - ИФ) - усиление, сотрудники ДПС досматривают автомобили, особенно грузовые", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, все рейсы из аэропорта Ростова-на-Дону отменены. Он стал одним из 12 аэропортов юга России, которые Росавиация закрыла из-за начала войны на Украине.

Ростов-на-Дону ДПС Росавиация

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