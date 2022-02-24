Слуцкий заявил, что Россия не намерена захватывать Украину

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия не собирается захватывать Украину, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы не собираемся захватывать Украину, как в этом нас обвиняют на самой Украине и не только", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

По его словам, Россия "лишь собирается только помочь тем двум независимым отныне государствам, с которыми у нас заключены о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, включая, как мы знаем, и сотрудничество в военной сфере - с этой точки зрения данные меры и приняты".

"Речь идет именно об обеспечении безопасности в границах сегодняшних Донецкой и Луганской республик", - отметил глава комитета.

Действия намечены "точно не до Киева, мы не собираемся развязывать никакой войны", пояснил Слуцкий.

По его словам, "нет никаких агрессивных планов в отношении Киева, несмотря на агрессивное поведение Киева в последние годы и месяцы с подогревом Запада по поставкам летального оружия".

"Никаких таких планов у нас нет, и быть не может", - подчеркнул он.