Все силовые и специальные службы Украины подняты по тревоге

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины работает в экстренном режиме, все силовые и специальные службы государства подняты по тревоге, сообщает пресс-служба главы государства.

"Происходят удары по военным и другим важным оборонным объектам, атакованы пограничные подразделения, деградировала ситуация на Донбассе. ВСУ, все специальные и силовые службы государства подняты по тревоге. В экстренном режиме работает Совет национальной безопасности и обороны", - цитирует президента Владимира Зеленского его пресс-служба.

Глава государства также обратился с призывом к украинским гражданам оставаться дома.

"Предупредите своих близких о том, что происходит. Позаботьтесь о тех, кто нуждается в помощи", - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время украинские дипломаты информируют мир о происходящем.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на четверг заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.