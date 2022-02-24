Сроки операции в Донбассе определит Путин

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что сроки окончания спецоперации в Донбассе будут определяться верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным в зависимости от результативности.

"Сроки определяются результативностью, сообразностью, будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что ему неизвестно о возможности досрочного прекращения операции на Украине, такое решение может принять только верховный главнокомандующий.

"Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты. Президент сказал, что все решения приняты и цели будут достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, при каких условиях Россия готова остановить военную операцию.

На уточняющий вопрос о том, может ли идти речь о досрочной остановке операции в ближайшее время, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "безусловно, все зависит от решений верховного главнокомандующего". "Но мне об этом ничего неизвестно", - добавил Песков.

На вопрос, каковы границы, до которых планируют дойти российские власти, поддерживая силы ДНР и ЛНР, представитель Кремля ответил: "Я не могу вам давать какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей этой операции. Все-таки единственный первоисточник здесь - наше оборонное ведомство, наши военные".

Отвечая на вопрос, какие цели преследует спецоперация российских войск, пресс-секретарь президента сказал: "Эти цели были сказаны президентом: демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства, нашего народа".

В ходе общения журналисты по-разному формулировали вопрос, связанный с границами спецоперации, в частности, интересовались, ставил ли президент РФ задачу по захвату Киева, Харькова, Одессы. На это пресс-секретарь президента сказал: "На это я отвечал. Если вы другими словами один и тот же вопрос повторяете, это не значит, что я на него отвечу".

По его словам, Кремлю "не с руки" комментировать суть военной операции России в Донбассе. В частности, он переадресовал в Минобороны вопрос о том, проводится ли операция только на территории ЛНР и ДНР. "Вопрос к военным", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, участвует ли в операции Белоруссия, Песков сказал "тоже к военным".