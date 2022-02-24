Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе этой страны и отказе от размещения на ее территории вооружений, сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент (Путин - ИФ) сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений, - уточнил он. - Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это".

На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал: "Если руководство Украины готово об этом говорить".

Путин объявил о начале военной операции на Украине, цель которой - освободить народ страны от "антинародной хунты". Президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Песков объяснил, что на Украине идет не война, а спецоперация, цель которой - денацификация страны и демилитаризация в интересах безопасности России.