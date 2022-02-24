Песков заявил, что Украину нужно "зачистить от нацистов"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денацификация как цель военной операции на Украине означает необходимость зачистки страны от пронацистски настроенных людей.

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, означает ли денацификация необходимость смены правительства Украины.

На уточняющий вопрос о том, можно ли к таким людям причислить президента и руководство Украины, Песков ответил: "Я здесь воздержусь от других разъяснений".

Песков обратил внимание, что решение России по Украине - это специальная операция.

"Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России", - сказал он.