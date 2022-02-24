Силы ДНР и ЛНР прорвали оборону армии Украины на глубину 6-8 км

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают проведение специальной военной операции на Украине, войска ДНР и ЛНР прорывают оборону противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации", - сказал он на брифинге.

По его словам, российские военные вывели из строя 83 объекта инфраструктуры Украины, сбили четыре военных украинских самолета и задействовали воздушный десант для выхода к Херсону.

Таким образом, отметил Конашенков, все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил на день задачи выполнены успешно.