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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Кремле заявили о невозможности закрыть Россию железным занавесом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Такая страна как Россия не может оказаться за железным занавесом, это просто невозможно, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая страна как Россия не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого. Но такую страну как Россия закрыть железным занавесом просто невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски того, что после начала спецоперации в Донбассе Россия окажется за железным занавесом.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Дмитрий Песков

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