Кремль рассчитывает на понимание россиян в связи с спецоперацией на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле понимают беспокойство россиян ситуацией вокруг Украины, однако рассчитывают на понимание целей, о которых говорил глава государства.

"Безусловно, ситуация очень беспокойная, и, безусловно, это очень и очень сложный вопрос. Но, как объяснил президент в обращении к россиянам, это все продиктовано действительно нашими национальными интересами, продиктовано заботой о будущем нашей страны", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, не ожидают ли в Кремле "социальных взрывов в связи с непростой ситуацией".

Он отметил, что в Кремле ожидают высокий уровень поддержки военной операции в Донбассе, основываясь на том, что большинство россиян поддержали признание ДНР и ЛНР.

"Мы знаем с вами, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик, ЛНР и ДНР, и то, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей этих двух республик. Поэтому можно предположить, что уровень поддержки (спецоперации - ИФ) будет не ниже", - сказал Песков журналистам.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, оценивалась ли реакция населения России на решения политического руководства страны на украинском направлении, Песков заявил, что ему об этом неизвестно.