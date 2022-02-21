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Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян
Фото: Denis Abramov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (78%) поддерживают принимаемые РФ меры по приему беженцев, эвакуируемых из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, противоположное мнение имеют 13% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Еще 9% россиян затруднились ответить на вопрос социологов.

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Что касается отношения россиян к решению о единовременной выплате каждому беженцу по 10 тысяч рублей, то одобряют такую меру три четверти сограждан (75%), не одобряют - 18%, отмечают социологи.

Согласно результатам исследования, 82% россиян положительно относятся к волонтёрской помощи эвакуируемым с Донбасса, размещаемым в различных регионах РФ. Обратного мнения по этому поводу придерживаются 4% респондентов, безразлично к этому относятся 12% участников опроса.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 20 февраля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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ВЦИОМ Россия Донбасс

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