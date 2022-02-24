Дуров объяснил перебои в работе Telegram беспрецедентной нагрузкой на мессенджер

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о временных перебоях в работе мессенджера в связи с беспрецедентной нагрузкой из-за событий на востоке Украины.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", - написал он в своем телеграм-канале.

"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений", - добавил он.

После 11 часов по московскому времени пользователи начали жаловаться на временные перебои в работе Telegram. Наибольшее количество отчетов приходило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева.