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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

Дуров объяснил перебои в работе Telegram беспрецедентной нагрузкой на мессенджер

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о временных перебоях в работе мессенджера в связи с беспрецедентной нагрузкой из-за событий на востоке Украины.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", - написал он в своем телеграм-канале.

"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений", - добавил он.

После 11 часов по московскому времени пользователи начали жаловаться на временные перебои в работе Telegram. Наибольшее количество отчетов приходило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева.

Telegram Павел Дуров

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