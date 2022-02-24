Uber перестал работать на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сервис такси Uber перестал работать на Украине, сообщила компания в своем приложении.

"В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны", - говорится в сообщении для пассажиров в Киеве.

Во Львове в приложении отображается, что доступных поездок нет. В Харькове и Одессе также высвечивается сообщение, что поездки в регионе недоступны.

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Сервисы по вызову такси Bolt и "Уклон" продолжают работать.

На Украине Uber работает с 2016 года и присутствует в 9 городах.

Ранее в этот день сеть фастфуда McDonalds сообщила, что ради безопасности сотрудников закрывает все свои рестораны на Украине.

Ритейлеры начали закрывать отдельные магазины из-за боевых действий.

На автозаправках ажиотажный спрос на бензин и солярку.

АЗС сети ОККО ("Концерн Галнафтогаз") и WOG ограничили заправку до 20 литров на один автомобиль. В ОККО это объяснили необходимостью обеспечивать топливом машины спецслужб и служб критической инфраструктуры в первую очередь.

Сеть АЗК "ОККО" входит в состав OKKO Group. Является одной из крупнейших автозаправочных сетей на Украине, которая насчитывает 425 автозаправочных комплексов. В сети WOG около 400 станций.