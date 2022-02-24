Шойгу распорядился о создании коридоров для сложивших оружие украинских военных

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие.

"В распоряжении подчеркнуто, "с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг.

Он заявил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооружённых сил Украины при огневой поддержке российской армии.

"В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции", - сказал Конашенков.

По его словам, войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на глубину до семи километров. Конашенков сообщил, что в ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины. "После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям", - сказал Конашенков.

"Группировка Луганской Народной республики в районе населенного пункта Степовое, несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов, продвинулась еще на один километр", - заявил он.