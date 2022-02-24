Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

Шойгу распорядился о создании коридоров для сложивших оружие украинских военных

Шойгу распорядился о создании коридоров для сложивших оружие украинских военных
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие.

"В распоряжении подчеркнуто, "с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг.

Он заявил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооружённых сил Украины при огневой поддержке российской армии.

"В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции", - сказал Конашенков.

По его словам, войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на глубину до семи километров. Конашенков сообщил, что в ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины. "После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям", - сказал Конашенков.

"Группировка Луганской Народной республики в районе населенного пункта Степовое, несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов, продвинулась еще на один километр", - заявил он.

Обстановка в городах Украины

8
Житель МариуполяЛюди на автобусной станции в КиевеЖурналисты ищут убежище в подвале гостиницы Краматорска во время обстрелаЖители Харькова во двореГраждане Украины, прибывшие в пограничный польский город Пшемысль из Одессы через ЛьвовУкраинский военный танк возле Потемкинской лестницы в центре ОдессыПоследствия ракетных ударов под МариуполемКолонны бронетехники на территории ДНР
Житель Мариуполя
Минобороны РФ Украина ДНР ЛНР

Новости

Россия эвакуировала всех дипломатов с территории Украины

"Почта России" приостановила прием отправлений на Украину

СК, МВД и прокуроры предостерегли граждан от участия в акциях протеста

Военная операция на Украине

МИД назвал операцию РФ в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний

ФСБ сообщила о взрыве снаряда в Ейском районе Кубани

РЖД ввели ограничения на отгрузку в адрес всех станций на Украине

РЖД ввели ограничения на отгрузку в адрес всех станций на Украине
Военная операция на Украине

ВТБ рекомендовал корпоративным клиентам отказаться от операций в долларах и евро

Военная операция на Украине

Украинские пограничники покинули свои места дислокации на границе с РФ

Украинские пограничники покинули свои места дислокации на границе с РФ
Военная операция на Украине

Сроки операции в Донбассе определит Путин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });