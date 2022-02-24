РФ задействовала десант для выхода к Херсону и сбила четыре самолета ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные вывели из строя более 80 объектов инфраструктуры Украины, сбили четыре военных украинских самолета и задействовали воздушный десант для выхода к Херсону, сообщили официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины", - сказал Конашенков.

Он добавил, что все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил на день задачи выполнены успешно, в частности, обеспечен выход российских войск к городу Херсон.

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", - сказал Конашенков.