Два сторонника "Правого сектора" арестованы за подготовку теракта в Крыму

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Крыма в четверг отправил под арест на два месяца двух сторонников "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), подозреваемых в подготовке взрыва в храме на полуострове, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Уточняется, что в СИЗО отправятся двое россиян, жителей Симферополя. Постановление об аресте может быть обжаловано в Верховном суде Крыма.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил 23 февраля, что шестеро граждан России готовили подрыв самодельного взрывного устройства в крымском православном храме с целью устрашения населения.

По данным ЦОС ФСБ, изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества, символика "Правого сектора", а "в средствах связи радикалов обнаружены инструкции" и "переписка с обсуждением планируемого теракта".

ФСБ не уточнила других подробностей спецоперации и не раскрыла личности задержанных.

По информации осведомленного источника "Интерфакса", теракт планировался в Одигитриевской часовне в поселке Аэрофлотский рядом со старым терминалом аэропорта Симферополя. Мимо церкви проходит дорога к гостевому домику, где встречают почетных гостей - высокопоставленных чиновников и иностранцев.

Верховный суд России в 2014 году признал украинскую праворадикальную организацию "Правый сектор" экстремистской и запретил ее деятельность в РФ.