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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В Ростовской области задержали участника "Правого сектора"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Ростовской области задержали гражданина Украины, который является участником запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор", сообщает в воскресенье пресс-служба управления ФСБ по региону.

"4 марта УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия" (запрещено в РФ), член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Как отмечается в пресс-релизе, "в ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования".

Ростовской область ФСБ Правый сектор

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