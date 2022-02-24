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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Постпред РФ допустил, что ЕС может прекратить выдачу въездных виз россиянам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз может пойти на прекращение выдачи шенгенских виз для россиян, однако этому, вероятно, воспрепятствуют страны, чья экономика зависит от туристов, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Теоретически да, но я думаю, что найдутся страны, чья туристическая индустрия слишком зависит от наших туристов, поэтому они сделают так, чтобы конкретно это решение, которое ударило бы по их экономике очень сильно, в этот пакет не попало", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Власти Бельгии ранее заявили, что считают необходимым запретить визы ЕС для российских граждан. В Евросоюзе пока не подтверждают, что такое решение может быть рассмотрено на внеочередном саммите объединения вечером в четверг.

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